Вильфанд предупредил россиян об опасности аномальной жары

Аномально жаркая погода, которая в ближайшие дни установится в ряде российских регионов, опасна для здоровья. Об этом предупредил россиян научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. В каких регионах температура воздуха превысит норму и какую опасность таит в себе жаркий июль — в материале Федерального агентства новостей.

По данным Гидрометцентра, температура воздуха в период с 5 по 7 июля прогреется до 40 градусов по Цельсию, а местами превысит эту отметку — в Саратовской, Ростовской и Астраханской областях, а также в Калмыкии.

«Очень жаркая погода устанавливается в южной половине европейской России и в Поволжье. Связано это с двумя факторами. Первый: именно в этих регионах преобладает антициклональная циркуляция. Поэтому облачность не очень большая, солнечные лучи хорошо прогревают землю, откуда тепло передается в приземный слой воздуха. Второй фактор — перенос очень теплых воздушных масс. На юг и юго-запад теплые воздушные массы приходят с востока Средиземного моря, из Турции, а в восточные регионы европейской России идет более сухой воздух из Казахстана. Эти два фактора создают эффект жаркой погоды», — сказал Роман Вильфанд в комментарии ФАН.

Отметка на термометрах в 40 градусов по Цельсию превышает температурную норму даже в южных регионах, добавил метеоролог. По прогнозу специалиста, температура будет превышать норму на 6–7, а местами даже 8 градусов, что для летней погоды — серьезный перепад.

Роман Вильфанд предупредил россиян об опасности такой аномальной жары.

«Такие аномалии не доставляют радости, потому что такая температура и ее длительный период (это называется волной тепла) негативно сказываются на самочувствии человека. Исследования ВОЗ уже давно, начиная с 2003 года, показывают очень негативные последствия этой волны. Поэтому это звучит как предупреждение об опасной погоде. Очень жаркая погода опасна для людей, особенно немолодого возраста», — объяснил Роман Вильфанд.

Погода в Москве

Прогнозируют аномальную жару и в столице России. По прогнозам синоптиков, до 8 июля температура воздуха в столице может прогреваться до 30 градусов по Цельсию.

«В Москве прогнозируется очень жаркая погода до среды включительно, причем с каждым днем будет все теплее. Сегодня — 27–29 градусов, завтра — 27–30. Наиболее жаркие дни — во вторник и среду, когда температура переползет отметку 30 градусов. Для Москвы это очень высокая температура. <…> По Московской области прогнозируется температура до 33 градусов», — предупредил Роман Вильванд.

По данным метеоролога, понижение температуры воздуха возможно в четверг, 9 июля.