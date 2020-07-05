Врач рассказала, почему опасно мыться в холодной воде



Москва, 5 июля. Мытье в холодной воде может привести к очень неприятным последствиям для здоровья. О том, кому категорически не стоит принимать такие водные процедуры, рассказала врач-дерматолог Екатерина Мокина.

В первую очередь, по ее словам, от купания в холодной воде нужно отказаться людям с заболеваниями сердца и сосудов. Дело в том, что при погружении в холодную воду происходит резкое сужение стенок сосудов, после этого они резко расширяются. Этот сосудистый спазм может быть очень негативен для всего организма человека.

Врач также напоминала об опасности застудиться при купании в холодной воде. Кроме того, Мокина обратила внимание на то, что холодная вода не позволяет полностью очистить кожу от загрязнений. Даже мыльную пену гораздо проще смывать именно в теплой воде.

Отдельное внимание специалист уделила вопросу мытья головы под холодной водой.

«Помимо риска простуды, с точки зрения промывания волос процесс будет гораздо хуже. Ведь все моющие средства все равно работают лучше именно при контакте с теплой водой», — подчеркнула она в комментарии газете «Аргументы и факты».

Мокина добавила, что это совершенно не значит, что надо мыть кипятком, но воду нагреть стоит: «Это будет гораздо более эффективно».