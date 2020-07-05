Маликов показал, как ловит рыбу с двухлетним сыном

Москва, 5 июля. Известный российский певец и композитор Дмитрий Маликов показал, как проводит время со своим двухлетним сыном Марком.

Фото с отдыха на природе Маликов опубликовал на странице в Instagram. Певец сидит на берегу реки и показывает мальчику, как ловить рыбу.

Поклонники музыканта назвали фотографию «настоящей идиллией». Им понравилось, с какой заботой и любовью артист держит на руках ребенка. Они похвалили Маликова за то, что он хороший отец.

«Дима, где вы нашли эликсир молодости? Годы идут, а вы все такой же красавчик», — поинтересовалась поклонница. «Хорошо иметь сына, с которым можно сходить на рыбалку, особенно когда он подрастет», — добавила другая подписчица. «Доброе субботнее утро. От фоток веет теплом и умиротворением. Вот оно счастье», — отметила еще одна поклонница.

Маликов во время карантина по коронавирусу много времени проводил с семьей. Он заявил, что эпидемия его не напугала, но он старается быть осторожным, чтобы не заразить близких.