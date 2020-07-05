Опубликован топ-3 самых популярных фильмов 1990-х

Москва, 5 июля. Самым популярным фильмом 1990-х стал «Форрест Гамп», также в числе наиболее востребованных лент того периода оказалась комедия «Один дома» и одна известная приключенческая картина. Об этом свидетельствуют результаты исследования американской телекоммуникационной компании Frontier Communications.

Ее аналитики провели исследование на предмет того, какие фильмы 1990-х годов чаще всего ищут в поисковиках в 100 странах. Первое место заняла история необыкновенной жизни Форреста Гампа режиссера Роберта Земекиса. Она вызвала интерес в 22-х государствах, среди которых Турция, Армения, Литва, Израиль и Таиланд.

На второй позиции закрепилась известная новогодняя лента Криса Коламбуса «Один дома», которую чаще всего искали в 20 странах. Особенно популярной она оказалась среди жителей Украины, Грузии, Латвии, Нидерландов и Сербии.

Топ-3 замкнул фантастический «Парк Юрского периода» от Стивена Спилберга. Больше всего историю о приключениях на острове у побережья Коста-Рики любят в США, Франции, Великобритании, Австралии, Италии, Мексике, Аргентине и Швейцарии.

Frontier Communications выделила и другие востребованные среди зрителей фильмы. Так, в 12 странах оказалась популярна мелодрама «Привидение» с Патриком Суэйзи и Деми Мур в главных ролях. Ее любят смотреть, в частности, в Испании, Португалии, Эстонии, Швеции и Болгарии.

В 11 странах, включая Индию, Люксембург, Индонезию и Словению, чаще всего ищут «Титаник». «Людей в черном» любят в восьми странах (ЮАР, Катар, Малайзия и другие). «Король Лев» популярен также в семи государствах (Польша, Финляндия, Бразилия, Германия и другие). Боливия, Бангладеш и ОАЭ отдали свои голоса за «Аладдина», Япония — за фильм «Терминатор 2: Судный день», а Новая Зеландия — за «Армагеддон».