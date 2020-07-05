Автоэксперт назвал шесть самых опасных ошибок водителей

Москва, 5 июля. Эксперт журнала «За рулем» Илья Пименов назвал шесть самых опасных ошибок, которые совершают водители. По словам специалиста, эти «глупости» могут привести к серьезным последствиям.

Пименов отметил, что первая опасная ошибка автолюбителей — не до конца закрывать капот, поскольку при движении он может завернуться и разбить лобовое стекло, а также деформировать часть крыши.

«Но самое страшное, что он мгновенно перекрывает вам обзор», — подчеркнул автоэксперт.

Вторая «глупость» в списке Пименова — открывать дверь машины, не глядя на поток. Эксперт подчеркнул, что так можно спровоцировать ДТП и, в лучшем случае, лишиться двери автомобиля, передает «ФедералПресс». Опасность представляет и дверь, внезапно открывшаяся во время движения, поэтому при поездке специалист советует блокировать центральный замок.

Еще одна опасная ошибка — не включать ближний свет в темноте или не выключать дальний при приближении встречного автомобиля. В первом случае можно не заметить препятствие или пешехода на дороге, а во втором — ослепить водителя встречной машины.

Четвертая ошибка — неправильная затяжка колесных болтов или гаек, которая может привести к потере колеса во время движения. Тем, кто меняет колеса самостоятельно, Пименов рекомендовал приобрести динамометрический ключ и проверять затяжку каждые 100 километров пробега.

Кроме того, автоэксперт напомнил о необходимости следить за давлением в шинах и вовремя менять изношенную резину. Последней ошибкой в списке Пименова стало неправильное расположение водителя за рулем, сообщает телеканал «360». Эксперт отметил, что при правильном расположении шансы уцелеть в ДТП повышаются.

Ранее эксперты назвали шесть вредных привычек, которые могут «убить» автомобиль. В список типичных ошибок попал мгновенный старт на непрогретом автомобиле после долгого простоя.