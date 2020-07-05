Астрологи назвали знаки, которым лунное затмение сулит неудачи

Москва, 5 июля. Утром в воскресенье началось затмение Луны, которое принесет неудачу некоторым знакам зодиака. По словам астрологов, Тельцы, Весы, Козероги и Водолеи должны быть сегодня особенно осторожны.

Люди, которые родились под знаком Тельца, не любят выходить из зоны комфорта. Но 5 июля им придется это сделать, иначе день сулит неудачи в деньгах и отношениях. Если им удастся перебороть себя, то в будущем Тельцов ждет успех.

Неприятности у Весов начнутся с самого утра. Им нужно полагаться на собственную интуицию, чтобы пережить этот день с наименьшими потерями. Астрологи добавляют, что если Весы справятся с трудностями сами, в них поверят окружающие.

Для Козерогов затмение Луны принесет сплошное разочарование. Испытания будут сыпаться как из «рога изобилия» — одно за другим. Эксперты советуют Козерогам проявить всю свою выдержку и силу воли.

Для Водолеев день будет сложным из-за напряжения в отношениях с окружающими. Люди этого знака должны оглянуться вокруг и убедиться, что рядом с ними не те друзья. Нужно избавиться от ленивой и лишенной амбиций компании.

Ранее сообщалось, что Ванга напророчила тяжелую судьбу трем знакам зодиака. Среди них Весы, Близнецы и Раки.