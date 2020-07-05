Коронавирус 5 июля: главные события в России и мире

В России выявили 6736 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией за минувшие сутки. Всего с начала пандемии в стране зарегистрирован 681 251 случай COVID-19.

Скончались накануне 134 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19. Общее число летальных случаев по стране составило 10161.

По выздоровлению из больниц за минувшие сутки выписали еще 3871 пациента. Общее число поборовших коронавирусную инфекцию в России составило 450 750 человек.

В Москве за сутки выявили еще 650 заболевших COVID-19. Всего в столице зарегистрированы 224 860 случаев заболевания. Скончались накануне 24 москвича с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция». Общее число летальных случаев в столице — 3953. После поправки выписан еще 561 пациент, число выздоровевших в Москве составило 157 020.

Федеральное агентство новостей рассказывает о главных событиях борьбы с пандемией в России и мире, произошедших за минувшие сутки.

Названы сроки второй волны COVID-19

Вторая волна пандемии COVID-19 может прийти в конце этого года — в ноябре-декабре 2020-го. С таким прогнозом выступил экс-глава всемирного профсоюза врачей WMA, профессор Леонид Эйдельман.

По мнению ученого, новая вспышка коронавирусной инфекции может быть осложнена сезонным подъемом заболеваемости ОРВИ с похожими на COVID-19 симптомами.

«Надо понимать, что в ноябре-декабре будет рост, как каждый год, респираторных заболеваний. Поэтому будет трудно отличить больных, которые кашляют, чихают, от тех, у кого COVID-19», — сказал Леонид Эйдельман в интервью РИА Новости.

Профессор уверен, что к ноябрю система здравоохранения должна быть полностью мобилизована. При этом осенняя волна заболеваемости может быть более значительной, чем летняя.

ВОЗ прекратила испытания нескольких препаратов от COVID-19

Всемирная организация здравоохранения прекратила испытания нескольких препаратов для лечения коронавирусной инфекции на пациентах, госпитализированных с COVID-19. Об этом говорится в сообщении на сайте ВОЗ.

Речь идет о гидроксихлорохине — противомалярийном лекарстве, и лопинавире/ритонавире — антиретровирусном препарате.

«Промежуточные результаты испытаний показывают, что гидроксихлорохин и лопинавир/ритонавир приводят к незначительному снижению смертности среди госпитализированных пациентов с COVID-19 или вообще не снижают их», — говорится в сообщении ВОЗ.

В связи с этим испытания препаратов на пациентах с подтвержденным COVID-19 были остановлены. Отмечается, что решение ВОЗ приняла по рекомендации международного руководящего комитета так называемого испытания солидарности.

Британские СМИ нашли «старые следы» коронавируса в Китае

Вспышка заболевания, вызванного близким к SARS-CoV-2 вирусом, могла произойти в Китае в 2012 году. Об этом заявили журналисты газеты The Sunday Times.

По информации издания, от вируса в 2012 году могли скончаться три человека. Как утверждается в материале газеты, Китай якобы хранил образцы опасного вируса больше шести лет в Уханьском институте вирусологии.

Статья британских журналистов основана на материалах научных публикаций китайских исследователей.