Появились первые изображения рестайлингового «Русского Прадо»

Москва, 5 июля. В Сети появились первые подлинные рендеры рестайлингового УАЗа «Патриот», известного как «Русский Прадо».

Внешний вид модернизированного внедорожника изменится радикально. У него будут линзованные фары, оригинальный бампер, новая решетка радиатора, форма капота и штампованные крылья, а на корме появятся светодиодные фонари.

Кроме того, машина обзаведется новым задним бампером с двумя патрубками выхлопа, штампованными крыльями и боковым задним стеклом. Пятая дверь (с петлями и запасным колесом) и крыша останутся прежними.

Ожидается, что некоторые обновления получит и салон. Как пишет «Российская газета», в новом «Русском Прадо» может быть передняя панель с современной архитектурой и горизонтальным сенсорным экраном, измененная центральная консоль с тоннелем, а также новые поручни и накладка селектора АКП.

«Патриот» также оснастят активным круиз-контролем, беспроводной зарядкой, штатным видеорегистратором, электронным ручником и функцией Auto Hold, которая позволит удерживать машину на месте без нажатия на педаль тормоза.

Цена на рестайлинговую модель пока не уточняется, но сообщается, что она может варьироваться в диапазоне от 1,2 до 1,6 миллиона рублей. Серийное производство запланировано на конец 2021 — начало 2022 года.

Ранее УАЗ презентовал новую версию знаменитой «буханки». Модель получила дополнительную крышей, две кровати, кухню и пневмоподвеску и стала настоящим домом на колесах. Машина способна в течение 23-х дней трансформироваться в комфортный внедорожный кемпер «Байкал». Для этого необходимо провести комплекс модернизационных мероприятий. Разработка модели велась при участии столичной компании «Люкс Форм».