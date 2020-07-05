Китай мог более шести лет тайно хранить образцы коронавируса

Лондон, 5 июля. Три человека могли умереть в Китае от вируса, близкого к SARS-CoV-2, еще в 2012 году. Об этом пишет британская газета The Sunday Times.

Газета ссылается на диссертации двух китайских врачей, в которых указано, что в середине 2012 года в больницу города Куньмин в течение семи дней поступили шесть мужчин, принимавших участие в очистке заброшенной шахты от экскрементов летучих мышей. У всех пациентов была тяжелая пневмония. Кроме того, у мужчин выявили симптомы, напоминающие признаки коронавируса SARS-CoV-1 — возбудителя атипичной пневмонии, вспышка которой была зарегистрирована в 2002–2003 годах.

Когда два пациента уже умерли, у четырех оставшихся были обнаружены антитела к неизвестному вирусу, передает URA.RU. В итоге выжили только три госпитализированных мужчины.

Сотрудники издания провели собственное расследование и выяснили, что образцы смертельно опасного вируса более шести лет хранились в Уханьском институте вирусологии. Авторы статьи утверждают, что китайские ученые изучали вирус RaBtCov/4991 (впоследствии был переименован в RaTG13) и скрывали его возможную связь со вспышкой, зафиксированной в 2012 году. Газета направила в институт запрос, однако ответа журналисты пока не получили.

Ранее сообщалось, что число жертв коронавируса во всем мире превысило 530 тысяч человек. Общее число выявленных случаев заражений составляет уже более 11 миллионов.