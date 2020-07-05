Космический туроператор из США заключил контракты с клиентами на полет в 2021 году

Москва, 5 июля. Американская компания космического туризма Space Adventures заключила контракты с клиентами, которые должны отправиться на Международную космическую станцию (МКС) на российском «Союзе» в 2021 году. Об этом рассказали в российском представительстве фирмы.

«Контракт подписан на 2021 год с двумя будущими членами экипажа», — уточнили в компании.

Space Adventures рассказывала о кандидатах на туристический полет на «Союзе» еще в июне прошлого года. В начале 2019 года американская компания заключила с российской госкорпорацией Роскосмос контракт на полет двух человек на МКС до конца 2021-го.

Если этот полет состоится, он станет первым, когда в составе экипажа будет сразу двое туристов и один опытный космонавт — командир корабля. Имена кандидатов на визит к МКС объявят за год до отправления.

Американская Space Adventures является единственным туроператором, организующим полеты в космос. В период с 2001 по 2009-й годы по контрактам фирмы на «Союзах» на МКС были доставлены семь туристов. Среди них дважды в космосе оказался американец Чарльз Симони.

Стоимость десятисуточного полета в разные годы варьировалась в пределах от 20 до 50 миллионов долларов. Официально цена такой необычной услуги не разглашается.

Российская ракета-носитель «Союз-2.1а» — это трехступенчатая ракета среднего класса, которая представляет собой модифицированный вариант «Союза-У», успешно эксплуатируемого с 1973 года. Она предназначена для обеспечения запусков космических аппаратов военного, народнохозяйственного и социального назначения.