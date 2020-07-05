Поклонники углядели беременность под свободными платьями Кети Топурия

Москва, 5 июля. Поклонники заподозрили, что вокалистка «А’Студио» Кети Топурия может быть беременна. На эту мысль их натолкнуло новое фото певицы в свободном платье.

В своем Instagram Топурия опубликовала снимок с возлюбленным, бизнесменом Львом Деньговым. Пару практически в профиль запечатлели танцующей на одном из торжественных мероприятий. Для выхода в свет стройная вокалистка выбрала платье свободного кроя, которое расширяется книзу.

Это заставило многих фолловеров задуматься — не беременна ли артистка во второй раз. Некоторые подписчики и вовсе с уверенностью написали в комментариях о положении звезды.

«В положении?» — попробовала узнать у певицы ella_brr. «Судя по последним фото, да», — ответила на вопрос предыдущего комментатора sevinch_bagirova. «Почему платье свободное… Что опять?? На сносях..?!» — спросила jamesbondsuper. «Беременная?» — присоединилась laker_1208. «Беремяшка», — констатировала samal_beidaliyeva. «В интересном положении», — утвердительно написала zhivnadezhda. «А животик виден уже», — углядела внимательная inna.liza.

В последние несколько недель Топурия нередко выкладывала фото в летящих платьях или портреты, на которых невозможно разглядеть живот. Однако перед последним постом опубликовала три снимка в облегающих нарядах, но не исключено, что они могут быть архивными.

В конце июня Топурия стала гостьей шоу «Сегодня вечером», где ведущий Максим Галкин попытался выведать у нее тайну о положении. Певица сказала, что просто расхотела носить приталенные и подчеркивающие фигуру платья. Конкретного ответа на поставленный вопрос она не дала.