Запуск американской ракеты Electron закончился провалом

Веллингтон, 5 июля. Запуск ракеты Electron, принадлежащей американской компании Rocket Lab, завершился неудачей. Об этом говорится в официальном Twitter-аккаунте компании.

Ракета стартовала с космодрома, расположенного на полуострове Махия в Новой Зеландии. Electron должен был вывести на орбиту семь спутников.

«Проблема возникла сегодня во время запуска Rocket Lab, которая привела к потере ракеты», — указано в сообщении американской компании.

В Rocket Lab уточнили, что старт ракеты прошел успешно, однако после отделения первой ступени возникли неполадки. Инцидент произошел примерно через четыре минуты после начала полета. При аварии никто не пострадал, стартовый комплекс также не был поврежден.

«Мне невероятно жаль, что мы сегодня не смогли вывести на орбиту спутники наших клиентов», — заявил глава Rocket Lab Питер Бек.

Компания принесла извинения клиентам, грузы которых находились на ракете. Бек заверил, что Rocket Lab выяснит причину аварии, устранит недочет, и ракета снова вернется на пусковую площадку.

Американская компания провела 11 успешных запусков Electron. Ракета вывела на орбиту уже 53 космических аппарата. Первая ракета Rocket Lab была запущена в 2017 году, однако попытка оказалась провальной.

Ранее в Роскосмосе сообщили об изменении орбиты Международной космической станции (МКС). Как рассказал представитель NASA, корректировку провели из-за риска столкновения с обломком ступени советской ракеты «Протон».