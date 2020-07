«Картошка-мутант» напугала вернувшуюся из карантина француженку

Париж, 5 июля. Француженка Донна Поре после возвращения из трехмесячного карантина была шокирована «картошкой-мутантом» в собственной квартире, пишет The Sun.

Инцидент произошел в городе Кан. Девушка купила картофель до эпидемии и покинула город после введения ограничительных мер. Овощи она оставила на кухне.

Спустя три месяца она с ужасом обнаружила, что картофель пустил побеги. Его «щупальца» распространились по квартире.

Донна рассказала, что сразу заметила странное существо на кухне. Без света она не поняла, что это картошка. Француженка добавила, что несколько часов избавлялась от проросших клубней.

Terrified woman returns home to find mutant potatoes have invaded her kitchen https://t.co/k2KZl6JfKW pic.twitter.com/ZnuUJqwNKh