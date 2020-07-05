Гидрометцентр обещает россиянам аномальную жару

Москва, 5 июля. Аномально жаркая погода ожидается в ближайшие дни в ряде российских регионов. Об этом говорится на сайте Гидрометцентра России.

В период с 5 по 7 июля температура воздуха в Саратовской области будет достигать сорока градусов по Цельсию. Жара ожидается и в Ростовской области, там прогнозируют 40-41 градус тепла. В Астраханской области и Калмыкии также обещают аномально высокие значения.

Под Белгородом, Воронежем и Тамбовом столбики термометров поднимутся до отметок плюс 35-40 градусов.

«Высокая, местами чрезвычайная пожарная опасность в Башкортостане, Южном, Северо-Кавказском федеральных округах, Челябинской, Курганской, Кемеровской областях, Алтайском крае, Эвенкийском муниципальном районе Красноярского края, Чукотском автономном округе», — сообщается в прогнозе.

Ранее специалисты Гидрометцентра сообщали, что ожидают аномально жаркий июль по всей России. Научный руководитель Гидромета Роман Вильфанд обещал, что средняя температура воздуха в стране будет около и выше нормы, в целом месяц ожидается теплым.

О схожих прогнозах в интервью телеканалу «МИР 24» рассказывал замначальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков. По его словам, начало июля должно подтвердить долгосрочные прогнозы относительно жаркого лета-2020. Синоптик напомнил, что в июне в ряде российских регионов были зафиксированы погодные рекорды по температуре и осадкам.