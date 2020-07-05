Сексолог рассказала, как распознать потенциального изменника

Москва, 5 июля. Сексолог и судебно-психиатрический эксперт Анна Амбарцумян назвала признаки, по которым можно распознать потенциального изменника при знакомстве. Эксперт отметила, что склонные к неверности мужчины и женщины ведут себя одинаково.

По словам эксперта, потенциальные изменники обычно впадают в две крайности. В первом случае человек с первых минут знакомства пытается донести мысль, что измены в паре неизбежны.

«По их мнению, измены в отношениях являются нормой. Такие люди часто заявляют, что физическая измена таковой не считается», — отметила Амбарцумян.

Сексолог рассказала, что такие люди называют свободные отношения удовольствием, которое недоступно для партнеров, сосредоточенных друг на друге, передает Пятый канал. Кроме того, потенциальные изменники постоянно говорят о других мужчинах и женщинах как о прелести этого мира.

Вторая крайность склонных к неверности людей — постоянное подчеркивание своей неспособности изменять. По словам Амбарцумян, разговоры об изменах такие люди заводят в самый неподходящий момент.

«Они нарочно выводят на разговор о неверности и яро подчеркивают, что это плохо», — пояснила сексолог.

Кроме того, эксперт отметила, что такие люди часто проявляют ревность с самого знакомства, например, расспрашивают об общении с другими мужчинами и женщинами. Амбарцумян рассказала, что это может быть как свойством ревнивой натуры, так и признаком того, что человек сам имеет широкий круг общения на стороне.

Также сексолог посоветовала при встрече обратить внимание на взгляд потенциального партнера. По словам Амбарцумян, у склонных к изменам глаза постоянно бегают, а взгляд концентрируется на других мужчинах и женщинах.