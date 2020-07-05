Соловьев показал неутешительные для Ефремова результаты экспертизы по делу о ДТП

Москва, 5 июля. Результаты экспертизы МВД показали, что на водительской подушке безопасности внедорожника Михаила Ефремова найдены следы ДНК актера. Об этом рассказал журналист и телеведущий Владимир Соловьев в эфире своего YouTube-проекта «Соловьев LIVE».

Ведущий представил неутешительные для актера и его защиты результаты экспертизы во время онлайн-диалога с адвокатом семьи погибшего в ДТП с артистом водителя Александром Добровинским. При этом он не стал уточнять, как смог получить их, сославшись на журналистскую тайну.

«Из документа следует, что на срезе подушки безопасности Jeep Grand Cherokee актера обнаружены пот и эпителиальные клетки, «которые произошли от Ефремова М.О.», — процитировал вывод из заключения Соловьев.

Добровинский уточнил, что это доказывает тот факт, что актер находился за рулем лично.

«Наконец, сегодня, в общем-то, поставлена точка над i — Ефремов находился за рулем машины, то есть не марсиане, например, не нечистая сила, а сам Ефремов», — сказал юрист.

Михаил Ефремов стал виновником смертельного ДТП в центре Москвы 8 июня. Актер, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, сел за руль своего внедорожника, пересек двойную сплошную на Смоленской площади, оказался на встречной полосе и влетел в фургон Lada, водитель которого позднее скончался в больнице. Сам артист при этом значительных повреждений не получил.

Против актера возбудили уголовное дело, ему грозит до 12 лет тюрьмы. Пока Ефремов находится под домашним арестом.

Многие общественные деятели и политики выразили мнение, что артист должен понести наказание за совершенную аварию по всей строгости закона. В частности, интеллектуал Анатолий Вассерман в беседе с Федеральным агентством новостей заявил, что вина Ефремова куда серьезнее, чем совершение одного громкого ДТП со смертельным исходом. Он обратил внимание, что актер не только попал в аварию, но и сделал все возможное для ее совершения, принимая алкоголь и наркотики.