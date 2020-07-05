Харламов резко похудел после расставания с Асмус

Москва, 5 июля. Резидент Comedy Club Гарик Харламов удивил поклонников новым фото в Instagram. Юморист, который сейчас переживает расставание с актрисой Кристиной Асмус, поразил поклонников худобой.

На снимке Харламов, одетый в футболку и шорты, стоит перед зеркалом с шестилетней дочерью.

«Фото на обложку модного журнала, ну или в газету, или кроссворды», — написал юморист.

Подписчики резидента Comedy Club не смогли оставить без внимания его изменившуюся фигуру.

«Развелся = похудел», — написал pankratov8.

«Похудел что ли? Тебе идет», — сделала комплимент артисту ekaterinastarikovagolik.

«Гарик худанул», — отметила katrusya84.

«Ты похудел, нервный месяцок, да?» — спросил kos_origa78.

«Фотошоп или дядя Игорь исхудал. Вроде, на самоизоляции должно быть все наоборот», — прокомментировал sibirtsev31.

«Ты похудел? Развод влияет хорошо!» — написал 1stoutpost.

Напомним, еще в июне Харламов и Асмус объявили о разводе на своих страницах в соцсетях. Супруги сразу отметили, что их расставание не связано со скандальной откровенной сценой из фильма «Текст», в которой снялась Асмус.

Ранее астролог и нумеролог Дмитрий Ермолаев проанализировал натальные карты Харламова и Асмус и рассказал, что причиной расставания звездной пары стала карьера. По словам Ермолаева, супруги отдавали предпочтение работе, а не семье. Также астролог увидел, что Харламов и Асмус уже нашли новых партнеров.