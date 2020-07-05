Ученые назвали привычки, негативно влияющие на работу мозга

Москва, 5 июля. Ученые рассказали о привычках, оказывающих негативное влияние на работу мозга. Академики отметили, что современные технологии упрощают жизнь человека, но часто приводят к переизбытку информации и, как следствие, к стрессу.

По данным экспертов, использование гаджетов влечет за собой усталость и необходимость в социальной изоляции. Кроме того, из-за слишком большого объема информации у человека могут начаться проблемы с памятью. Дело в том, что за день человеческий мозг способен обрабатывать примерно до 74 гигабайтов данных. Если превысить количество получаемой информации, может наступить перегрузка.

Также у людей, часто пользующихся гаджетами, возникают сложности с переключением между задачами. Помимо этого, постоянное использование смартфонов, планшетов и других девайсов оказывает негативное влияние на гормоны и нейромедиаторы. Все это приводит к бессоннице, которая даже может стать хронической. Кроме того, люди, зависимые от гаджетов, часто заменяют реальное общение соцсетями.

Ранее невролог Ринат Богданов назвал причины возникновения мигрени. Медик сообщил, что сильную головную боль могут спровоцировать чувство голода и запах парфюма. Также врач рекомендовал страдающим мигренями отказаться от продуктов, содержащих тирамин, например, от сыра, шоколада и копченостей.