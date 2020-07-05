Демонстранты сожгли флаг США возле Белого дома во время выступления Трампа

Вашингтон, 5 июля. Протестующие сожгли флаг США возле Белого дома в Вашингтоне во время выступления американского лидера Дональда Трампа на День независимости. Об этом сообщил телеканал WUSA9.

По данным СМИ, демонстранты сожгли флаг на площади Black Lives Matter Plaza — это название мэр Вашингтона Мюриэл Боузер решил присвоить небольшому участку на пересечении двух улиц, находящихся недалеко от Белого дома после смерти афроамериканца Джорджа Флойда.

«Раз, два, три, четыре: рабство, геноцид и война. Пять, шесть, семь, восемь: Америка никогда не была великой», — скандировали протестующие во время сожжения флага.

Эти слова стали отсылкой к предвыборному лозунгу Трампа «Сделаем Америку снова великой». Некоторые присутствовавшие на площади пытались помешать сожжению флага США, что чуть не привело к стычке.

Как стало известно ранее, в своей речи на День независимости Трамп заявил, что США победили фашистов и коммунистов. Американский лидер подчеркнул, что такая же судьба ждет «радикальных леваков, марксистов, анархистов, подстрекателей и грабителей». По словам Трампа, власти США не позволят протестующим сносить статуи, стирать историю и попирать принципы страны. В своей речи президент США уже не в первый раз назвал участников протестов террористами.