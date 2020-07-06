ВМФ России в 2020 году усилят 40 кораблей и судов

Москва, 6 июля. Военно-морской флот России в 2020 году пополнят четыре десятка кораблей и судов. Об этом сообщил главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Евменов.

Надводную составляющую ВМФ в океанской зоне усилят фрегаты нового поколения типа «Адмирал Горшков». Кроме того, в июле в ВМФ войдет фрегат «Адмирал Касатонов», который на данный момент завершает испытания.

«Благодаря своим тактико-техническим характеристикам фрегаты проекта 22350, вне всякого сомнения, усилят группировку надводных кораблей Военно-морского флота в дальней морской зоне», — заявил Евменов в интервью газете «Красная звезда».

В зимнем периоде обучения на воду были спущены корвет «Ретивый» и фрегат «Адмирал Головко».