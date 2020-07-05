Москва, 5 июля. Дальность поражения целей российскими электромагнитными пушками выросла в несколько раз — с 1–2 до 10 км. Как сообщили ТАСС источники в оборонно-промышленном комплексе, этого удалось добиться в ходе полигонных испытаний, которые проводятся с 2015 года.

Последний раз стрельбы на полигоне проходили весной. Средняя дальность уничтожения целей на данный момент составляет 7-8 км, максимальная — до 10 км.

«Уничтожение летательных аппаратов на дистанции в 10 км обеспечивается за счет сжигания электронных компонентов их бортовой аппаратуры», — рассказал ТАСС источник.

По данным агентства, российские ЭМИ-пушки в ходе испытаний сжигали различные приборы на земле без возможности восстановления и эффективно уничтожали беспилотники.

Источники отметили, что на испытаниях российские ЭМИ-пушки сжигали без возможности восстановления различные приборы на земле, а также эффективно уничтожали беспилотные летательные аппараты. По словам собеседников, главной проблемой такого оружия на сегодня остается потребность в больших объемах электроэнергии, поэтому мобильный ударный ЭМИ-комплекс в ближайший перспективе создать не удастся.

В ЭМИ-пушках применяется сверхвысокочастотное электромагнитное излучение, которое позволяет достичь цели на расстоянии в несколько километров за доли секунды. Это оружие планируется устанавливать на беспилотных истребителях шестого поколения.