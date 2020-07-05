Число жертв коронавируса в мире превысило 530 тыс. человек

Москва, 5 июля. Количество жертв коронавируса в мире составило 530 110 человек, число выявленных случаев заражений достигло 11 239 378. Таковы данные университета Хопкинса на утро 5 июля.

На первом месте по-прежнему находятся США с более чем 2,8 млн заболевших и 129 673 умершими, на втором — Бразилия, где выявлено более полутора миллионов заразившихся и 64 тысяч погибших. Далее следуют Британия и Италия, на пятое место поднялась Мексика.

Россия находится на 11-м месте. Количество заразившихся коронавирусом в нашей стране достигает 673 564 тысяч человек, умерших — 10 тысяч. РФ опережают Франция, Испания, Индия, Иран и Перу.

Напомним, коронавирус нового типа был обнаружен к Китае в конце прошлого года. За несколько месяцев вирус распространился по всему миру, после чего в марте ВОЗ объявил о пандемии коронавирусной инфекции в мире.

Разработкой вакцины в России занимаются Минобороны РФ и Научно-исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. На данный момент проводятся испытания препарата на добровольцах.