Москва, 5 июля. Новая волна заражений коронавирусной инфекцией COVID-19, которая может прийти в Россию в ноябре-декабре этого года, требует серьезной подготовки, так как, вполне вероятно, будет осложнена вспышкой сезонных заболеваний, имеющих схожие симптомы, таких как ОРВИ. Так считает бывший глава всемирного профсоюза врачей WMA профессор Леонид Эйдельман.

«Мы ожидаем большую волную в ноябре-декабре. При этом надо понимать, что в ноябре-декабре будет рост — как каждый год — респираторных заболеваний. Поэтому будет трудно отличить больных, которые кашляют, чихают, от тех, у кого COVID-19. В этом большая проблема», — заявил Эйдельман в интервью РИА Новости.

Врач призвал мобилизовать систему здравоохранения к началу новой волны заболеваний, начало которой ожидается с последний осенний месяц. Согласно прогнозам эксперта, вторая волна по заболеваемости будет превосходить летний рост числа заражений, связанный с отменой ограничений.

Эйдельман напомнил, что вторая волна, которую предсказывали весной, уже началась в мире, в том числе в Китае, где появились новые очаги заболеваемости.

«Так что в целом мы знаем, количество обнаруженных больных превысило 11 миллионов во всем мире, и если мы не будет экстраполировать данные, которые были получены в некоторых исследованиях, в том числе в Нью-Йорке (США), и в других странах, то количество на самом деле зараженных превышает количество обнаруженных», — заявил Эйдельман.

Согласно данным университета Хопкинса на 5 июля, количество заразившихся коронавирусом в мире превысило 11,2 млн человек. Скончались более 530 тысяч человек. На первом месте по заболеваемости находится США, где число выявленных случаев заражения достигает 2,8 млн человек, а количество летальных исходов приближается к 130 тысячам. Россия находится на 11-м месте (более 673 тыс. случаев заражения и 10 тыс. погибших).