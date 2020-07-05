Расставшаяся с Харламовым Асмус выложила голые фото из ванной

Москва, 5 июля. Российская актриса Кристина Асмус, объявившая о предстоящем разводе с шоуменом Гариком Харламовым, опубликовала голые фото из ванной.

Асмус сообщила, что фотографии были сделаны во время съемок скандального фильма «Текст», в котором ей пришлось поучаствовать в откровенной сцене. По ее словам, такое задание она получила от режиссера.

«Это был единственный раз в моей жизни, когда я фотографировала себя голой на телефон. Во время съемок фильма «Текст» у меня было задание от режиссера наполнить игровой телефон своими фотками. Они были разными — и на улице, и в торговом центре, и со слезами, и с собакой, и в вечернем, и в ванной. В фильм, правда, по-моему только в ванной вошли», — написала она у себя в Instagram.

Подписчики Асмус, многие из которых до сих пор не могут оправиться от новости о ее разводе, по-разному отнеслись к откровенной публикации.

«Когда вышла на охоту за новым женихом», — написал goshadepp.

«Я «Текст» вообще не смотрел. Только кадры с интимом», — признался razbiratel_sobiratel.

«Хорошая парочка была! Но вот фильм все испортил, как прям и реально в фильме», — отметил stebu_zvezd.

«Вчера посмотрела эту сцену. Если честно, было неприятно. И высокохудожественного ничего не почувствовала», — вынесла свой вердикт elen_75g.

Как сообщает RT, Асмус и Харламов рассказали о намерении развестись на своих страницах в Instagram. Артисты заверили, что расстаются друзьями, а причиной развода не является скандал вокруг интимной сцены в фильме «Текст».