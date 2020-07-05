Орбиту МКС изменили из-за обломков ракеты «Протон»

Москва, 5 июля. Представитель NASA сообщил, что внеплановая корректировка орбиты Международной космической станции (МКС) была проведена из-за риска столкновения с обломком ступени советской ракеты «Протон».

В пятницу в Роскосмосе сообщили, что высота орбиты МКС была увеличена почти на километр при помощи двигателей пристыкованного к станции грузового корабля «Прогресс МС-14». В госкорпорации отметили, что это было предпринято с целью избежать вероятного столкновения с космическим мусором, но не уточнили, о каком именно объекте идет речь. В NASA заявили, что МКС уклонялась от обломка советской ракеты, запущенной в космос более 30 лет назад.

«Это был обломок ракеты, запущенной в сентябре 1987 года», рассказал представитель NASA.

В данный момент на борту МКС работает экспедиция в составе российских космонавтом Ивана Вагнера и Анатолия Иванишина, а также американских астронавтов Кристофера Кэссиди, Дугласа Херли и Роберта Бенкена.

За все время эксплуатации МКС орбиту станции изменяли 25 раз с целью избежать столкновения с космическим мусором, предыдущий маневр был совершен в сентябре 2015 года.

Ранее RT сообщил о подписании контрактов с двумя космическими туристами, которые отправятся на МКС на корабле «Союз» в 2021 году. Этот полет станет первым, когда в составе экипажа будут сразу два туриста и один профессиональный космонавт.