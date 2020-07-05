Канье Уэст собирается участвовать в президентской гонке в США

Вашингтон, 5 июля. Рэпер Канье Уэст собирается принять участие в выборах президента США. Об этом артист объявил в Twitter.

«Мы должны выполнить обещание Америки, доверившись богу, объединившись ментально, и построить наше будущее. Я баллотируюсь в президенты Соединенных Штатов», — написал он.

We must now realize the promise of America by trusting God, unifying our vision and building our future. I am running for president of the United States ????????! #2020VISION — ye (@kanyewest) July 5, 2020

Своей пост он сопроводил хэштегом «Видение2020». Уэст не рассказал, от какой партии намерен баллотироваться. Кандидаты от республиканцев и демократов на ближайших президентских выборах в США уже определены — это Дональд Трамп и Джо Байден. Вокруг последнего все больше разгорается скандал из-за публикации его разговоров с экс-президентом Украины Петром Порошенко. По мнению политолога, директора «Украинского института анализа и менеджмента политики» Руслана Бортника, вскрывшиеся факты могут обернуться серьезными последствиями для Киева, поскольку это подтверждает, что страна управляется извне.

Вторую часть переговоров Байдена и Порошенко опубликовал депутат Рады Андрей Деркач. В ходе беседы, которая состоялась в 2016 году, они обсуждали внутреннюю политику Украины, в том числе повышение тарифов и национализацию «Приватбанка».

После публикации разговоров Порошенко и Байдена Киев решил ввести наказание за запись переговоров главы государства, чтобы в дальнейшем избежать подобных инцидентов.