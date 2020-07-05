Девушка без трусов прогулялась по Чите

Чита, 5 июля. Неадекватная девушка без трусов прогулялась по улицам Читы, случайные прохожие засняли ее на видео.

Видеозапись инцидента появилась в забайкальских соцсетях в минувшую пятницу. На опубликованных кадрах видно, как практически обнаженная девушка, на которой из одежды — только майка, пристает к прохожим.

По предварительным данным, в полицию Читы не поступала информация о каких-либо происшествиях, связанных с обнажившейся горожанкой. Местные СМИ строят предположения, что девушка находилась под воздействием сильнодействующих запрещенных препаратов.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщило, что 56-летняя американская телеведущая выложила в Сеть свои голые фото. Телеведущая и актриса Лиза Ринна приняла участие в откровенной съемке для рекламной кампании австралийского бренда очков Le Specs. Снимки она выложила в Instagram и, судя по комментариям, «взорвала» Интернет.

56-летняя Ринна попозировала обнаженной, примерив разные модели солнцезащитных очков. На некоторых кадрах она стоит боком к камере, прикрывая грудь руками. А на других сидит на полу.

Фанаты пришли в восторг от фотосессии. Они отметили «потрясающую» фигуру телеведущей и ее смелость сделать такие голые снимки.

Ринна не только актриса, но также бизнесвумен, писательница и танцовщица. Известна по ролям в сериале «Мелроуз Плейс», «C.S.I.: Место преступления», «Дни нашей жизни». Звезда не скрывает, что не раз прибегала к услугам пластической хирургии и ботоксу.