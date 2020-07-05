Трамп заявил, что США победили фашистов, коммунистов и террористов

Вашингтон, 4 июля. Президент США Дональд Трамп на праздновании Дня независимости заявил, что Соединенные Штаты победили фашистов и коммунистов, а в ближайшее время одолеют и левых.

По словам Трампа, «американские герои» победили нацистов, «опрокинули фашистов», а также «свергли коммунистов» и «загнали на край земли» террористов, защитив ценности Соединенных Штатов Америки. Такую же судьбу он предрек «радикальным левакам».

«Сейчас мы в процессе разгрома радикальных леваков, марксистов, анархистов, подстрекателей, грабителей — людей, которые в большинстве случаев не соображают, что делают», — отметил глава Белого дома.

Он заявил, что американские власти не позволят «разъяренной толпе» сносить статуи, «стирать историю», «попирать принципы», а также вести свою пропаганду среди детей. Трамп не в первый раз называет участников протестов в США «террористами». Ранее он распорядился брать под арест всех, кто совершает акты вандализма в отношении памятников в американских города, пригрозив им суровыми тюремными сроками.

Массовые протесты в США начались после гибели афроамериканца Джорджа Флойда, при аресте которого полицейские применили жесткие силовые приемы. Участвующих в задержании погибшего правоохранителей обвинили в убийстве и пособничестве убийству.

Демонстрации, переходящие в поджоги, грабежи и погромы, прошли практически во всех крупных американских городах. Позже в США начался стихийный снос памятников историческим деятелям, причастным к рабовладению или участвовавшим в Гражданской войне на стороне южан.

Как пишет RT, накануне во время фейерверков в честь Дня независимости в американском городе Балтимор толпа снесла памятник Христофору Колумбу и бросила его в залив.