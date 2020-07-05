Ученые обнаружили более заразную мутацию коронавируса

Москва, 5 июля. Международная группа ученых во главе с исследователями из национальной лаборатории в Лос-Аламосе (США) обнаружила новую мутацию коронавируса, которая в девять раз заразнее предыдущих.

Ученые назвали новую мутацию G614 и заявили, что теперь она является доминирующей формой. Исследования показали, что мутация является намного более заразной, но болезнь у заразившихся при этом не протекает тяжелее.

Специалисты пояснили, что мутация затронула белковый шип вируса, с помощью которого он проникает в клетки. В ближайшее время они планируют выяснить, каким образом изменение коронавируса может повлиять на эффективность вакцин, действующих как раз во взаимосвязи с белковым шипом.

Исследователи предупреждают, что в случае распространения G614 скорость распространения коронавируса на планете может вырасти в несколько раз. Эту гипотезу подтвердили эксперименты, проведенные учеными при помощи клеточных культур, животных и исследования заразившихся людей.

В декабре прошлого года власти Китая уведомили Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о случаях нетипичной пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа. В марте ВОЗ объявила вспышку коронавирусной инфекции пандемией.

По данным Университета Джона Хопкинса, в мире зафиксировано почти 11,2 миллиона случаев заражения коронавирусом. От осложнений умерли 528 953 человека, более шести миллионов выздоровели.

Ранее RT сообщил, примерно каждый третий случай коронавируса в России проходит бессимптомно.