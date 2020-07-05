Посольство США в Багдаде подверглось ракетному обстрелу

Багдад, 5 июля. Неизвестные обстреляли ракетами посольство США в столице Ирака, сообщает телеканал Al Arabiya.

Часть ракет перехватили американские зенитные ракетные комплексы Patriot, еще несколько упали в «зеленой зоне» Багдада, где находятся диппредставительства разных стран и правительственные здания.

Это не первый случай атаки на посольство США в Багдаде. Так, в мае по «зеленой зоне» были выпущены две ракеты, однако они упали, не достигнув цели. Один из снарядов попал в крышу здания, но жертв удалось избежать. Вашингтон обвиняет в причастности к атакам проиранские вооруженные формирования.