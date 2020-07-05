Космонавт Вагнер выложил фото кометы, снятой с борта МКС

Москва, 5 июля. Российский космонавт Иван Вагнер выложил фотографию яркой кометы, сделанную с борта Международной космической станции.

Снимок он опубликовал на своей странице в Twitter, сопроводив комментарием на русском и английском языках.

«На следующем витке попробовал чуть ближе сфотографировать самую яркую за последние семь лет комету C/2020 F3 (NEOWISE). Довольно хорошо видно ее хвост из космоса, с борта Международной космической станции», — написал Вагнер.

На следующем витке попробовал чуть ближе сфотографировать самую яркую за последние 7 лет комету C/2020 F3 (NEOWISE).



Довольно хорошо видно ее хвост из космоса, с борта Международной космической станции!#МКС #комета #NEOWISE pic.twitter.com/zo7INtT01l — Ivan Vagner (@ivan_mks63) July 4, 2020

Вагнер находится на МКС, куда прилете на корабле «Союз МС-16» вместе с россиянином Анатолием Иванишиным и американским астронавтом Кристофером Кэссиди, с апреля 2020 года. Помимо них, на борту станции работают астронавты NASA Дуглас Херли и Роберт Бенкен.

Комета C/2020 F3 (NEOWISE) была обнаружена 27 марта нынешнего года, свое название она получила в честь телескопа NEOWISE, задача которого состоит в поиске инфракрасных галактик и коричневых карликов. Ожидается, что ее можно будет увидеть в ночные часы на темном небе с помощью обычных биноклей и любительских телескопов.

Комета будет заметна по утрам около созвездия «Возничий». К середине июля она будет появляться на небе и в вечерние часы.