Власти Крыма прокомментировали сообщения о двукратном повышении цен в отелях

Симферополь, 5 июля. Председатель комитета по туризму, курортам и спорту Госсовета Республики Крым Алексей Черняк опроверг сообщения о двукратном повышении цен в отелях полуострова.

Накануне в ряде СМИ появились сообщения о том, что многие отели Кубани и Крыма поднимают цены в связи с ажиотажным спросом. Из-за невозможности выехать на отдых за рубеж россияне забронировали все номера в ряде гостиниц до конца июля. Утверждалось, что на фоне сложившейся ситуации рост цен на отели в Крыму достиг 100%.

«Если цены и поднялись, что только на 10-15% по сравнению с прошлым годом», — заявил Черняк.

По его словам, значительный рост цен наблюдается только на последние номера в отелях, такие действия характеры для всего гостиничного бизнеса в целом. Черняк отметил, что сейчас в Крым едут и те туристы, чей отдых был перенесен из-за пандемии с весенних месяцев.

«Те, перед кем мы должны были выполнить свои обязательства за три месяца простоя, еще и выиграли. Сами знаете, в апреле ценовая политика маленькая, а в июле и августе высокая, но объекты отдают номера в счет долгов, которые накопились», — объяснил чиновник.

Отели и санатории Крымского полуострова начали принимать туристов и отдыхающих из других регионов с 1 июля, до этого в течение 14 дней они работали исключительно для жителей региона. Ранее власти Крыма сообщили, что из-за пандемии намерены впервые провести круглосуточный курортный сезон.

Ранее RT сообщил, что синоптики предупредили о 38-градусной жаре в Крыму на предстоящей неделе.