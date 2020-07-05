Лента новостей Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Россия

МИД РФ заподозрил США в желании отказаться от моратория на ядерные испытания

100
0 Оставить комментарий

МИД РФ заподозрил США в желании отказаться от моратория на ядерные испытания

Москва, 5 июля. В Министерстве иностранных дел РФ прокомментировали американский доклад о соблюдении соглашений в области контроля над вооружениями, не исключив, что США могут отказаться от моратория на испытания ядерного оружия.

Ране спецпредставитель США по контролю над вооружениями Маршал Биллингсли обвинил Россию в нарушении Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) и назвал это соглашение «ущербным». Накануне в МИД РФ напомнили, что Москва выполняет договор с момента его ратификации 20 лет назад, тогда как Соединенные Штаты до сих пор его не ратифицировали и руководствуются собственными стандартами в этой области.

«Официально подтверждаем, что Россия продолжает строго придерживаться объявленного моратория на ядерные испытания, а также выполнять положения ДВЗЯИ в части запрещения испытаний», — заявили в министерстве.

МИД РФ заподозрил США в желании отказаться от моратория на ядерные испытания

На Смоленской площади полагают, что Вашингтон своими голословными обвинениями демонстрирует собственные намерения в этой сфере.

«Впечатление такое, что Вашингтон готовит мировую общественность к отказу от пока еще действующего в США добровольного моратория на ядерные испытания и, как следствие, к полному разрушению ДВЗЯИ», — отметили во внешнеполитическом ведомстве.

В МИД подчеркнули, что американские обвинения в адрес РФ по поводу ядерных испытаний не подкрепляются никакими доказательствами.

«Сами американцы признаются, что не знают ни о количестве таких экспериментов в 2019 году, ни о том, проводились ли они вообще», — добавили в МИД РФ.

ДВЗЯИ был подписан в 1996 году, но ряд стран, включая США и КНР, до сих пор не ратифицировали соглашение. Государства, обладающие ядерным оружием, взяли на себя добровольное обязательство не проводить таких испытаний.

Ранее «Известия» сообщили, что США пытаются модернизировать свой арсенал ядерных вооружений.

Новости партнеров

Источник: mid.ru
Новости партнеров