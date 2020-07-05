МИД РФ заподозрил США в желании отказаться от моратория на ядерные испытания

Москва, 5 июля. В Министерстве иностранных дел РФ прокомментировали американский доклад о соблюдении соглашений в области контроля над вооружениями, не исключив, что США могут отказаться от моратория на испытания ядерного оружия.

Ране спецпредставитель США по контролю над вооружениями Маршал Биллингсли обвинил Россию в нарушении Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) и назвал это соглашение «ущербным». Накануне в МИД РФ напомнили, что Москва выполняет договор с момента его ратификации 20 лет назад, тогда как Соединенные Штаты до сих пор его не ратифицировали и руководствуются собственными стандартами в этой области.

«Официально подтверждаем, что Россия продолжает строго придерживаться объявленного моратория на ядерные испытания, а также выполнять положения ДВЗЯИ в части запрещения испытаний», — заявили в министерстве.

На Смоленской площади полагают, что Вашингтон своими голословными обвинениями демонстрирует собственные намерения в этой сфере.

«Впечатление такое, что Вашингтон готовит мировую общественность к отказу от пока еще действующего в США добровольного моратория на ядерные испытания и, как следствие, к полному разрушению ДВЗЯИ», — отметили во внешнеполитическом ведомстве.

В МИД подчеркнули, что американские обвинения в адрес РФ по поводу ядерных испытаний не подкрепляются никакими доказательствами.

«Сами американцы признаются, что не знают ни о количестве таких экспериментов в 2019 году, ни о том, проводились ли они вообще», — добавили в МИД РФ.

ДВЗЯИ был подписан в 1996 году, но ряд стран, включая США и КНР, до сих пор не ратифицировали соглашение. Государства, обладающие ядерным оружием, взяли на себя добровольное обязательство не проводить таких испытаний.

Ранее «Известия» сообщили, что США пытаются модернизировать свой арсенал ядерных вооружений.