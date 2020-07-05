Сравнение с ЛГБТ-символикой может остановить производство мороженого «Радуга»

Москва, 5 июля. Вице-президент ООО «Чистая линия» Армен Бениаминов сообщил, что сравнение с ЛГБТ-символикой может привести к прекращению производства мороженого «Радуга».

В минувшую пятницу глава Союза женщин России Екатерина Лахова в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным заявила, что мороженое «Радуга» и разноцветные рекламные щиты якобы могут повлиять на детей в плане пропаганды нетрадиционных ценностей. Отвечая ей, глава государства подчеркнул, что контроль за ЛГБТ-пропагандой нужно выстраивать неагрессивно.

В компании «Чистая линия», производящей мороженое «Радуга», заявили, что сладкое лакомство никак не связано с ЛГБТ. Бениаминов напомнил, что флаг ЛГБТ-движения содержит шесть цветов, настоящая радуга состоит из семи, а на их мороженом всего четыре цвета. Вице-президент компании не понимает, почему подобные ассоциации могли прийти Лаховой в голову.

«Вопрос, скорее всего, к ней», — отметил Бениаминов.

Он рассказал, что мороженое получило свое название из-за ассоциаций с хорошим настроением, солнцем после дождя и красивым природным явлением. Скандал вокруг «Радуги» вице-президент назвал «недоразумением» и выразил надежду на скорейший благополучный исход.

«Вместе с тем официально заявляю, что наша компания законопослушная. Если вдруг будет принято решение о прекращении, мы, конечно же, прекратим производство этого бренда», — добавил представитель «Чистой линии».

Как сообщают «Известия», ранее Бениаминов рассказал, что как многодетный отец проголосовал за внесение в Конституцию РФ поправок, защищающих традиционные ценности, и посоветовал Лаховой направить свои размышления в другое русло.