Вирусолог назвал срок снижения агрессивности коронавируса

Москва, 5 июля. Вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн заявил, что агрессивность коронавируса нового типа может снизиться не ранее, чем через год.

Альтштейн отметил, что коронавирусу «не выгодно» убивать своего носителя, поскольку это становится препятствием для дальнейшего распространения инфекции. Он подчеркнул, что агрессивность вируса снизится, но на это потребуется от года до трех лет.

«Его эволюционный выбор таков, что ему намного целесообразнее вызывать легкое течение инфекции, чтобы люди не прекращали общаться и вирус мог активно распространяться дальше. Еще в 30-е и 40-е годы ученые рассматривали эволюцию инфекционных болезней и пришли к выводу: тяжелое в первое время инфекционное заболевание со временем становится все легче. Есть надежда на то, что взаимоотношения этого коронавируса с человечеством пойдет по такому плану», — приводит слова специалиста KP.ru.

Вирусолог рассказал, что новый коронавирус отличается от тех коронавирусов, с которыми ранее приходилось сталкиваться ученым. Он намного более заразен, выздороветь заболевшим труднее. Поэтому надеяться на ослабление не стоит, нужно работать над тем, чтобы провести вакцинацию, добавил Альтштейн. Специалист считает, что вакцины будут разработаны и начнут массово применяться уже в следующем году.

В декабре прошлого года власти Китая уведомили Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о случаях пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа. В марте ВОЗ придала ситуации статус пандемии.

По данным Университета Джона Хопкинса, в мире зафиксировано 11,185 миллиона случаев COVID-19. От осложнений скончались 528 364 человека, более шести миллионов заболевших выздоровели.

Ранее «Известия» сообщили, что власти Казахстана вновь ужесточили ограничительные меры из-за роста числа заболевших коронавирусной инфекцией.