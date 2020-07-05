В Австрии убит проситель убежища из России

Вена, 5 июля. Проситель убежища из России был застрелен в городе Герасдорф вблизи от Вены.

Об этом со ссылкой на правоохранительные органы пишет австрийское агентство печати APA. Сообщается, что преступление было совершено вечером в субботу, когда полиция получила звонок о стрельбе на улице Брюнерштрассе в городе Герасдорф-бай-Вьен.

Позже подозреваемый в убийстве был задержан в городе Линц. Мотивы его действий неизвестны, мужчина не оказал сопротивления при аресте.

По предварительным данным, убитый — 43-летний гражданин России, который был просителем убежища в Австрии. Сообщения о том, что он был застрелен выстрелом в голову, не подтверждаются. Полиция продолжает расследование.