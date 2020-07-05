Вдова Проскурина заявила о «колоссальных проблемах» с церемонией прощания

Москва, 5 июля. Вдова народного артиста России Виктора Проскурина Ирина Хонда рассказала о «колоссальных проблемах» с церемонией прощания, которую удалось провести «ценой невероятных усилий».

Проскурин скончался в больнице 30 июня на 69-м году жизни. Накануне друзья и близкие смогли попрощаться с артистом в Театральном институте имени Щукина, где он учился. По словам вдовы актера, церемонию из-за пандемии коронавируса и действующих ограничений на проведение массовых мероприятий удалось организовать с большим трудом.

«Проблемы были колоссальные. Надо было за два дня согласовать акт публичного прощания. Я потратила столько сил, чтобы пробить систему. Как можно было это запретить? Рестораны работают, люди гуляют. В списке тех, кто помогал, будет до 50 человек. Кто не смог не то, что нарушить протокол, но изменить его», — цитирует ее «Московский комсомолец».

В ходе траурной церемонии Хонда рассказала о последних днях Проскурина, когда его перевели в реанимацию, куда из-за коронавируса не смогли пустить его родных.

«Когда болезнь имеет необратимый процесс, каждый раз кажется, что критический момент не последний. Но получилось так, что этот оказался последним. Меня не пускали в реанимацию. Я предпринимала титанические усилия, чтобы попасть к нему, вплоть до того, что хотела устроиться в больницу на работу. Мы общались, когда Витя мог говорить по ватсапу. За неделю до смерти телефон ему уже не давали», — рассказала вдова артиста.

Как пишут «Известия», причиной смерти Проскурина стал приступ на фоне хронической обструктивной болезни легких. Артиста похоронили на Троекуровском кладбище в Москве в субботу, 4 июля.