Фрэнсис Дрейк давно умер, но дело его живет. Колонка Голоса Мордора

В свое время Британия славилась своими пиратами. Пираты эти не были обычными морскими бандитами. Они имели королевские лицензии и часть добычи, отдавали в казну королевства. Разумеется, не обделяя при этом себя. Грабить, можно было тех, на кого укажет королевский перст — как правило, это были суда тех стран, с которыми Британия на данный момент воевала. Наиболее успешные пираты получали даже рыцарские звания и могли стать лордами.

Похоже, что эти славные традиции не забыты до сих пор. Наверное, генетика многих современных британских лордов, чьи рода берут свои начала от знаменитых пиратов, дает о себе знать. Само собой, это уже не то пиратство, что было несколько веков назад. Никаких тебе пушечных залпов, абордажей, бочонков рома и другой романтики пиратской жизни. Все стало гораздо церемоннее и перекочевало в такие места, которые, казалось, совершенно с пиратством несовместимы. Например, в уважаемый Лондонский суд. Прежним осталось лишь золото, которое для пиратов всегда было самой ценной добычей.

А еще у Великобритании имеется статус одного из финансовых центров мира, славящегося своими надежными банками. В которые отдают свои национальные ценности даже многие государства. Как, например, Венесуэла. Она тоже когда-то отдала Великобритании на хранение свой золотой запас. С тех пор прошло немало времени. В Венесуэле не единожды сменилась власть и пришли тяжелые времена. В первую очередь, благодаря США и все той же Великобритании, которые оказались очень недовольны социалистическими переменами в Венесуэле, в частности — национализацией нефтяной отрасли.

Венесуэла была немедленно объявлена врагом «всего цивилизованного мира», и против нее были введены санкции, задача которых — удушить независимое государство. Санкции очень тяжелые, очень сильно бьют по экономике, и, разумеется, Венесуэла нуждается в средствах. Пришло время вспомнить и о том золоте, что лежит в Великобритании. Был сделан запрос на возвращение этого золота, но… Великобритания так просто отдавать его не согласилась. А только через суд. Вот же они, те славные традиции, о которых я писал выше.

А британский суд, как известно, самый беспристрастный и справедливый. Ну вот ровно в той же самой степени, что и знаменитое дышло. И в этот раз, его повернули куда нужно. Суд отказался отдавать золото стране — законному владельцу. И более того — заявил, что признает президентом Венесуэлы не законно избранного Николаса Мадуро, а некоего Хуана Гуайдо — провальный проект американского Госдепартамента. Ну, то есть попку себе этим Гуайдо прикрыли, потому что всем понятно, что ему они это золото тоже не отдадут. Говоря простым языком, золотце отжали.

Причем отжали, под речи о том, как им жалко страдающий венесуэльский народ. Вот им его жалко, а золото, для того чтобы немного поправить экономическое положение страны, они не отдают. Чужое золото. Вот и получается, что Фрэнсис Дрейк умер очень, и очень давно, а вот методы его — вполне себе живы. И успешно применяются. Жаль только, что над Лондонским судом не развевается Веселый Роджер. Так было бы куда аутитентичнее.