Депутат Федоров раскритиковал позицию адвокатов Ефремова по делу о смертельном ДТП

Москва, 5 июля. Депутат Госдумы РФ Евгений Федоров подверг критике позицию адвокатов актера Михаила Ефремова в деле о смертельном ДТП.

Федоров утверждает, что защита пытается оправдать действия актера неким «заболеванием», чтобы добиться оправдательного приговора. По словам депутата, Ефремов должен понести наказание за свой поступок. Его актерские таланты не могут служить оправданием.

8 июня Ефремов устроил ДТП в центре Москвы. Он выехал на встречную полосу, где столкнулся с фургоном. Водитель фургона скончался в больнице. Сам артист находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Кроме того, в его организме обнаружены наркотические вещества.

Как выяснилось, Ефремов далеко не впервые сел за руль в нетрезвом виде. Он также регулярно нарушал ПДД.

Ранее стало известно, что защита Ефремова может быть построена на версии об абсансной эпилепсии, которой якобы страдает актер. Якобы именно этот недуг стал причиной смертельной аварии. Об этом писала газета «Известия».

Также врач-психиатр оценил шансы Ефремова избежать уголовной ответственности.