Экс-депутат Рады призвал Зеленского «молчать, чтобы сойти за умного»

Киев, 5 июля. Экс-депутат Верховной рады Борислав Береза жестко раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за некомпетентность в вопросах сдерживания курса национальной валюты.

На своей странице в Facebook Береза назвал Зеленского «посмешищем», указав, что тот ничего не понимает в экономике и не способен стабилизировать ситуацию на валютном рынке. Бывший парламентарий напомнил, что президент Украины «не считает, что сейчас нужно говорить о сдерживании курса украинской гривны». По мнению политика, глава государства не способен разобраться в этом вопросе.

«Человек, чья компетентность была изначально ниже плинтуса, а за год поднялась до уровня комментатора в Facebook. Что хочется ему пожелать? Только одного. Чтобы он свято чтил поговорку «Молчи, за умного сойдешь». В его случае это особенно актуально. Потому что он превращается в посмешище. А когда президент твоей страны посмешище, то тебе совсем не смешно, а стыдно», — написал Береза.

Как пишут «Известия», в пятницу депутаты Верховной рады проголосовали за отставку председателя Национального банка Украины Якова Смолия после того, как он сообщил об оказываемом на него политическом давлении и написал заявление об увольнении. Смолий обвинил представителей Зеленского и украинского правительства в том, что они якобы требовали от него «залить экономику деньгами», что неблагоприятно отразилось бы на курсе гривны. Позже, комментируя ситуацию на валютном рынке, Зеленский заявил, что пока не видит необходимости в сдерживании курса национальной валюты. Президент подчеркнул также, что его администрация не оказывала давления на Нацбанк.