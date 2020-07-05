Боевики в Сирии обстреляли населенные пункты в провинциях Идлиб и Алеппо

Москва, 4 июля. Боевики запрещенной в РФ террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»1 обстреляли населенные пункты в сирийских провинциях Идлиб и Алеппо.

Об этом в ходе брифинга сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) контр-адмирал Александр Щербицкий.

«Зафиксирован обстрел населенного пункта Урум-аль-Кубра в провинции Алеппо, один обстрел населенного пункта Хантутин в провинции Идлиб со стороны позиций «Джебхат ан-Нусры», — рассказал Щербицкий.

Руководитель ЦПВС добавил, что российская военная полиция продолжила патрулирование по маршрутам в провинциях Алеппо и Дейр-эз-Зор. В воздухе патрульные колонны сопровождали силы армейской авиации.

1 Организация запрещена на территории РФ.