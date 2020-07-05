Власти Армении расследуют гибель российского военного в Гюмри

Ереван, 5 июля. Власти Армении расследуют обстоятельства гибели российского военнослужащего в городе Гюмри. Тело погибшего обнаружили в субботу, 4 июля, на съемной квартире.

По предварительным данным, смерть военного не носит насильственный характер.

«4 июля 2020 года в городе Гюмри вне территории воинской части обнаружен находившийся во внеслужебное время на съемной квартире военнослужащий контрактной службы 102-й российской военной базы. Никаких признаков насильственной смерти не обнаружено», — сообщает Южный военный округ.

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