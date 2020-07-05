МИД РФ призвал вернувшихся без уведомления россиян к возврату «суточных»

Москва, 5 июля. МИД РФ попросил россиян, ранее застрявших за границей из-за пандемии и самостоятельно вернувшихся на родину без уведомления, вернуть излишне перечисленную им материальную помощь.

Содержащие такую просьбу сообщения были направлены гражданам через портал «Госуслуги» или на электронную почту.

«Ввиду неисполнения обязательств по информированию о своем возвращении в Россию, вам были излишне перечислены бюджетные средства. Предлагаем в течение пяти рабочих дней с даты получения настоящего уведомления вернуть эту сумму в доход бюджета», — говорится в разосланных сообщениях.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на курирующее «Госуслуги» Минкомсвязи, рассылка была сделана по просьбе министерства иностранных дел.

«Рассылка была организована по просьбе МИД России для нескольких тысяч человек на основе данных, которые предоставил МИД», — прокомментировали ситуацию в Минкомсвязи.

В самом начале пандемии коронавируса нового типа Россия с целью предотвращения распространения инфекции приостановила регулярное авиасообщение с другими странами, в результате чего часть россиян застряла за границей — для их эвакуации были организованы специальные вывозные рейсы, которые производились по согласованию с правительствами иностранных государств.

Правительство РФ выделило более одного миллиарда рублей на оказания материальной помощи таким гражданам. Выплаты составляют из расчета 2,4 тысячи рублей в день на человека, средства можно потратить на проживание и питание исключительно во время пребывания на территории иностранного государства до возвращения в Россию.