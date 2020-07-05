Адвокат Ефремова рассказал о ходе расследования дела о смертельном ДТП

Москва, 5 июля. Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев, устроившего смертельное ДТП, рассказал о ходе досудебного расследования. Его слова цитирует ТАСС.

По словам юриста, вероятнее всего, досудебное расследование завершится уже на следующей неделе. Эту информацию подтвердил и источник ТАСС, близкий к расследованию.

«О завершении следственных действий должны объявить обвиняемому и потерпевшим, которые затем приступят к ознакомлению с материалами дела, после чего обвинительное заключение будет направлено в прокуратуру», — пояснил источник.

8 июня актер Михаил Ефремов устроил смертельное ДТП в центре Москвы. Автомобиль под его управлением выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с фургоном. В результате аварии водитель фургона скончался.

В момент происшествия Ефремов находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Его адвокат подтвердил, что артист ничего не помнит о ДТП из-за своего состояния.

Ранее адвокат Ефремова Пашаев ответил на вопрос о стратегии защиты по делу о смертельном ДТП.