Бородай: ЛНР и ДНР скоро войдут в состав России

Донецк, 5 июля. Республики Донбасса де-факто вошли в состав России, считает бывший глава правительства ДНР Александр Бородай. По его мнению, ЛНР и ДНР могут войти в состав РФ на законных основаниях «в относительно скорые сроки».

«В относительно скорые сроки республики Донбасса станут уже не де-факто частью Российской федерации — де-факто они уже часть Российской федерации — а станут таковой и де-юре», — сказал Бородай на съезде партии «Родина» 4 июля.

Он предупредил о глобальном общемировом кризисе.

«Россия как часть глобального мира так или иначе несет в этом кризисе свою тяжесть и, надеюсь, внесет и свою лепту в его разрешение», — заявил политик.

Как сообщает пресс-служба партии «Родина», Бородай назвал важным шагом голосование по поправкам в Конституцию России. Экс-премьер считает одной из наиболее значимых поправок оценку русского народа как государствообразующего.

Голосование по поправкам к Конституции РФ проходило с 25 июня по 1 июля. 77,92% голосовавших высказались за внесение изменений в основной закон России.

Напомним, жители ЛНР и ДНР могут получить паспорта РФ в упрощенном режиме. Кроме того, президент России Владимир Путин подписал закон, который освобождает жителей республик Донбасса от уплаты госпошлины на паспорт в 3,5 тысячи рублей.