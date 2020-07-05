Тренер «Спартака» Тедеско по-русски высказался о судействе после поражения от «Тамбова»

Москва, 5 июля. Главный тренер московского футбольного клуба «Спартак» Доменико Тедеско по-русски ответил на вопрос журналиста о судействе в матче против «Тамбова».

В рамках 26 тура российской премьер-лиги «Спартак» в домашних стенах уступил «Тамбову» 2:3. К 64-й минуте хозяева вели в счете, но голы Грицаенко и Обухова обеспечили победу гостям.

«Что скажу о судействе? Не буду этого делать. Я очень устал говорить о судействе. Я хочу говорить о матче», — сказал наставник «красно-белых».

После 26 туров чемпионата России московский «Спартак» занимает 6 место, имея в своем активе 32 очка. Идущие следом «Динамо» и «Уфа» еще не провели свои матчи. В случае успеха этих клубов, «Спартак» может опуститься еще на две строки турнирной таблицы ниже. Команда Тедеско уже потеряла шансы на титул и не претендует на место в Лиге чемпионов.

«Этот сезон очень непростой, и все мы будем счастливы, когда он закончится», — отметил Тедеско на послематчевой пресс-конференции.

Лидерство в чемпионате удерживает «Зенит». Команда Семака опережает «Локомотив» на десять очков. Победа над «Краснодаром» в ближайшем матче гарантирует питерцам «золото».

В июне Сергей Семак был признан лучшим тренером российской-премьер-лиги. В первый месяц лета «Зенит» под его руководством разгромил ЦСКА (4:0), нанес поражения «Крыльям Советов» (2:1) «Тамбову» (2:1). Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу РПЛ.