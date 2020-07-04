Появилось видео с Кадыровым на похоронах Абдулманапа Нурмагомедова

Москва, 4 июля. Глава Чечни Рамзан Кадыров посетил похороны известного тренера Абдулманапа Нурмагомедова. Видеозапись с траурной церемонии опубликована на Instagram-аккаунте news095.

Кадыров выразил соболезнования бойцу MMA Хабибу Нурмагомедову — сыну прославленного тренера, и всем присутствующим. Всвою очередь, Хабиб поблагодарил главу Чечни за помощь в лечении отца и его перевод в Москву.

Абдулманап Нурмагомедов скончался в возрасте 57 лет в связи с осложнениями, вызванными COVID-19. Траурная церемония состоялась в селе Кироваул Кизилюртовского района Дагестана, где проживал специалист.

Ранее Кадыров прокомментировал смерть Абдулманапа Нурмагомедова.

«Грустные новости дошли до меня, друзья, о том, что этот мир покинул Абдулманап Нурмагомедов», — цитирует Кадырова RT.

С 21 июня в Чечне ослабили ограничительные меры, введенные в связи с пандемией COVID-19.