ВОЗ остановила испытания трех препаратов от COVID-19

Женева, 4 июля. Всемирная организация здравоохранения остановила испытания трех препаратов от COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба ВОЗ.

Отмечается, что решение было принято по рекомендации комитета Тестов солидарности. Речь идет о гидроксихлорохине, лопинавире и ритонавире. Клинические испытания лекарств от коронавируса проводят и в России.

В частности, специалисты компаний «Р-Фарм» и «Промомед» завершают испытания препаратов на основе коронавируса на основе фавипиравира.

В декабре 2019 года в китайской Ухани была зафиксирована вспышка нового вида коронавируса. На фоне стремительного распространения инфекции ВОЗ объявила пандемию. Правительства большинства стран мира были вынуждены внедрить жесткие ограничительные меры.

В рамках борьбы с COVID-19 Россия фактически приостановила пассажирское сообщение. Работа кафе, ресторанов и ряда других учреждений была приостановлена. К настоящему моменту карантин постепенно ослабляется. Конкретный набор ограничительных мер зависит от эпидемиологической ситуации в регионе.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин выразил надежду, что к сентябрю в России появится вакцина от коронавируса.

«Надеюсь, что в сентябре мы получим не массовые, но большие объёмы вакцины, будут гарантии тогда в следующем году всё сделать», — цитирует мэра RT.

Ранее известный вирусолог оценил вероятность увеличения смертности из-за мутации коронавируса.