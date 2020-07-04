Хазанов госпитализирован в Москве

Москва, 4 июля. Актер и ведущий Геннадий Хазанов госпитализирован в одну из клиник Москвы с приступом стенокардии. Федеральному агентству новостей стало известно, что к настоящему моменту состояние артиста стабилизировалось. При этом сообщения некоторых СМИ о крайне тяжелом состоянии Хазанова не отвечают действительности.

Актер чувствует себя удовлетворительно и сетует на повышенное внимание со стороны журналистов. В пресс-службе московского театра эстрады успокоили поклонников артиста, заверив, что он жив и здоров. Более того, уже завтра планируется выписать его из больницы.

«Руководство Театра эстрады сообщает нашим зрителям и поклонникам Геннадия Викторовича Хазанова, что наш любимый артист и художественный руководитель Театра эстрады жив и здоров, находится на плановом обследовании в Научном центре сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева и уже завтра будет дома», — цитирует газета «Известия».

Ранее известный юморист Владимир Винокур рассказал о состоянии здоровья Хазанова. Винокур сообщил, что артист чувствует боли в сердце, однако проблема оказалась не столь серьезной, как сообщали некоторые СМИ.

Кроме того, не соответствует действительности информация о заражении Хазанова коронавирусом.