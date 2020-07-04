Пациент московской больницы насмерть забил ходунками соседа по палате

Москва, 4 июля. Пациент больницы на севере Москвы насмерть забил другого пациента ходунками. Об этом сообщает столичный главк Следственного комитета РФ.

Известно, что конфликт возник между двумя пожилыми пациентами. Мужчина 1942 года рождения нанес удары соседу по палате 1946 года рождения. Пострадавший был отправлен в реанимацию, но спасти его жизнь не удалось.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело. В отношении злоумышленника избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

В апреле 2018 года также сообщалось об убийстве пациента соседом по палате. 69-летний преступник рассказал, что неприятель мешал ему спать. RT сообщала, что пациент умер от ножевых ранений.